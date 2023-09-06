Росстат: Сахар дешевеет впервые с февраля
Впервые с февраля в России дешевеет сахар, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Кроме того, по данным Росстат, с начала 2023 года мясо кур стало дороже на 19,6%, свинина подорожала на 8,9%, баранина - на 12,2%, а стоимость говядины выросла на 3,1%.
По данным Росстата, за период с 29 августа по 4 сентября инфляция ускорилась до 0,11%. Неделей ранее показатель составлял 0,03%.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев спрогнозировал стабилизацию цен на мясо осенью. Повышение стоимости глава ведомства объяснил сезонностью, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru