Росстат подсчитал, сколько стоит собрать первоклассника в школу

Росстат опубликовал данные, сколько денег надо на то, чтобы одеть первоклассника и собрать ему портфель. По данным ведомства, родителям придется потратить 19 тысяч рублей. Аналогичная подготовка к школе для девочки будет стоить дороже – до 24,1 тысячи рублей, передает РИА Новости.

В подсчитанную стоимость входит одежда, канцелярские товары и учебники. Причем самими дорогими в Росстате считают ранец и зимние сапоги – они, по подсчетам Росстата, стоят более двух тысяч рублей.

Со 2 августа в России началась единовременная выплата по 10 тысяч рублей на каждого школьника.

Ранее глава Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что комплект школьной формы в России стоит от 3 до 6-7 тысяч рублей.

