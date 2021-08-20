Росстат подсчитал, сколько стоит собрать первоклассника в школу
Росстат опубликовал данные, сколько денег надо на то, чтобы одеть первоклассника и собрать ему портфель. По данным ведомства, родителям придется потратить 19 тысяч рублей. Аналогичная подготовка к школе для девочки будет стоить дороже – до 24,1 тысячи рублей, передает РИА Новости.
В подсчитанную стоимость входит одежда, канцелярские товары и учебники. Причем самими дорогими в Росстате считают ранец и зимние сапоги – они, по подсчетам Росстата, стоят более двух тысяч рублей.
Со 2 августа в России началась единовременная выплата по 10 тысяч рублей на каждого школьника.
Ранее глава Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что комплект школьной формы в России стоит от 3 до 6-7 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru