Стало известно, сколько стоит одеть школьника к учебному году
Глава Национального союза производителей школьной и форменной одежды предупредила о незначительном росте цен в 2021 году.
Глава Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», сколько стоит одеть школьника к учебному году в России.
«Комплект школьной формы может стоить от трех до шести-семи тысяч рублей. Здесь все зависит от региона и тех материалов, которые используют для изготовления этих комплектов. Разница от младшей школы к средней, а потом к старшей в комплекте одежды - 10-15%. Цена на школьную форму по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась. По нескольким причинам. Первое: изготовление ткани для школьной формы субсидируется Минпромторгом России: это и поливискоза, и полушерстяная ткань. А второй аргумент – в прошлом году в связи с тем, что была пандемия, продажи школьной формы оказались существенно ниже, чем планировалось. И на предприятиях остались складские запасы. Поэтому увеличение цены на школьную форму в 2021 году произошло на 5-7 процентов. Но не более того», - отметила эксперт.
Если же брать все затраты на подготовку школьника к учебному году, то они составят 17 550 рублей, такие данные приводит сервис «Авито». Отмечается, что в перечень вошли школьная и спортивная форма, рюкзак, пенал и ноутбук. В компании отмечают, что спрос на школьные товары в этом году на 65% превысил прошлогодние показатели.
Ранее дизайнер рассказал, как одеться к школе по-модному.
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