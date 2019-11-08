Росстат подсчитал российских ЗОЖников

Практически не придерживаются здорового образа жизни в Чукотском автономном округе (0,4 процента), Тыве (1,1 процента), Ненецком автономном округе (2,1 процента), Хабаровском (2,2 процента) и Забайкальском (3,3 процента) краях.

Опрос проводился в августе 2019 года, в нем приняли 131 тысячи человек. Респондентов спрашивали курят ли они, употребляют ли алкоголь и соль, фрукты и овощи, а также занимаются ли физическими нагрузками.

