Росстат подсчитал российских ЗОЖников
12% россиян в 2019 году ведут здоровый образ жизни, говорится в исследовании Росстата, на которое ссылается РБК.
Больше всего сторонников здорового образа жизни оказалось в Ингушетии (48,8 процента), на втором месте оказался Крым (29,2 процента), третью строчку рейтинга занимает Адыгея (28,8 процента). В пятерку регионов – лидеров по здоровому образу жизни также вошли Чувашия (24,7 процента) и Воронежская область (24,2 процента).
Практически не придерживаются здорового образа жизни в Чукотском автономном округе (0,4 процента), Тыве (1,1 процента), Ненецком автономном округе (2,1 процента), Хабаровском (2,2 процента) и Забайкальском (3,3 процента) краях.
Опрос проводился в августе 2019 года, в нем приняли 131 тысячи человек. Респондентов спрашивали курят ли они, употребляют ли алкоголь и соль, фрукты и овощи, а также занимаются ли физическими нагрузками.
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