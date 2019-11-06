Росстат отметил значительный рост цен на гречку

В Росстате зафиксировали значительное увеличение цены на гречневую крупу в октябре – рост составил 7,3%. На сайте ведомства отмечается, что подорожание наблюдалось в 80 субъектах РФ.

Также специалисты подчеркнули, что цены росли и на отдельные виды овощей и фруктов. В частности, помидоры подорожали на 23,5%, огурцы - на 15,1%, бананы - на 5,9%. При этом дешевели морковь, яблоки, картофель и лимоны.