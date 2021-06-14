Росстат отметил ускорение естественной убыли населения

В среднем по стране естественная убыль выросла в 2,2 раза с 317,2 тысяч до 702 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. В Татарстане этот показатель увеличился в 72 раза (со 180 человек до 12,9 тысяч граждан), а в Санкт-Петербурге — в 58 раз (с 308 человек до 17,9 тысяч).

В Москве естественная убыль населения изменилась с прироста в 16,2 тысяч в 2019 году до сокращения на 24,6 тысячи в 2020. Столица стала лидером по снижению численности населения страны, сообщил портал News.ru.

