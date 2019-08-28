Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
По данным исследования Росстата, по итогам прошлого года в среднем каждый россиянин потреблял порядка 2651,5 калории в сутки. Как сообщает Москва 24, из этого количества около 335,4 грамма составляют углеводы, 108,6 грамма – жиры, а 80 граммов – белки.
Помимо этого, исследование показало и самые «калорийные региона» страны. Как пишет RT, больше всего килокалорий в день потребляли жители Дагестана. Также в пятерку вошли Кабардино-Балкария, Ингушетия, Тюменская область, а также Башкортостан. А вот меньше всего калорий в день потребляли жители Рязанской области. Всего 2180 калорий.
Ранее стало известно, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в России выросло на 0,2 процентных пункта во втором квартале 2019 года, сообщили в Росстате. В целом доля бедных граждан составила 12,7% от населения — более 18 миллионов человек. Такой рост в ведомстве объяснили увеличением величины прожиточного минимума на 7,1%. Другие причины бедности в России видит член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский. В эфире НСН он обвинил Росстат в занижении реальных данных о числе бедных россиян.
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