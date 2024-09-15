Росстат назвал регион, жители которого работают больше всех
Калининградская область стала регионом, жители которого работают больше всех, следует из данных Росстата.
Это единственный российский регион, где продолжительность рабочей недели превысила 40 часов.
Второе место по этому показателю занимает Хакасия - 39,5 часа, а третье - Приморский край (39,4 часа). Значительно выше среднего по России рабочая неделя длится еще в Астраханской области (39,3 часа), а также в Москве (39,2).
В целом порядка 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день, сообщает РБК со ссылкой на опрос HeadHunter. Еще 23% респондентов рассказали, что перерабатывают два-три раза в неделю. 12% отметили, что сталкиваются с переработками не реже раза в неделю, 17% сообщили, что делают это пару раз в месяц, 23% заверили, что не перерабатывают никогда.
Среди причин переработок 46% опрошенных назвали периоды высокого сезона и большую загрузку. 34% работают больше положенного в случае отсутствия коллег из-за отпуска или болезни. Ввиду сложности внутренних процессов и многозадачности перерабатывают 33% респондентов, 25% делают это из-за текучки кадров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru