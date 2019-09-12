Росстат насчитал в России более 20,5 тысяч человек старше 100 лет
Средний возраст россиян вырос почти на 1,5 года за последние 10 лет. Таковы данные Росстата.
В начале 2009 года средний возраст жителя страны составлял 38,8 года. На 1 января 2018 года он увеличился до 40,02 года, сообщает RT.
Разница среднего возраста между мужчинами и женщинами в настоящее время составляет пять лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 года», отмечает Ura.ru.
Кроме того, в начале нынешнего года в стране жили 20 582 человека старше ста лет. Число долгожителей в России выросло на 17% с 2017 года.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН развенчал слова главы Минздрава Вероники Скворцовой о долгой жизни россиян.
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