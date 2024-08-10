Росстат: Естественная убыль населения за I полугодие выросла на 18%
Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в первой половине года достигла 321 518 человек. Об этом сообщает Росстат.
По данным ведомства, за I полугодие этот показатель вырос на 18%. В январе-июне прошлого года естественная убыль населения составляла 272 520 человек.
При этом в стране зафиксировали 599,6 тысячи детей, которые родились в первые шесть месяцев 2024 года. Число родившихся за аналогичный период 2023-го составляло 616,2 тысячи.
Согласно данным Росстата, в январе-июне умерли 921,1 тысячи человек, годом ранее было зарегистрировано 888,7 тысячи смертей. Естественная убыль населения за прошлый год оценивалась в 500,3 тысячи человек.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН заявил, что 45% летальных исходов в стране – это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru