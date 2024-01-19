Росстат: естественная убыль населения сократилась на 19%

С января по ноябрь 2023 года естественная убыль населения России снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Нужны дети: В России улучшают демографию запретами и деньгами

В ведомстве уточнили, что за 11 месяцев прошлого года родилось 1 миллион 162 тысячи младенцев, умерло 1 миллион 600 тысяч человек.

Естественная убыль составила 438 тысяч человек, что на 19,34% меньше показателей 2022 года.

В октябре Росстат представил демографический прогноз, согласно которому численность населения России к началу 2046 года может снизиться до 138,8 миллиона человек. Ведомство полагает, что естественная убыль превысит 600 тысяч человек в год, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссиянеСмертностьРосстат

Горячие новости

Все новости

партнеры