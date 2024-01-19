Росстат: естественная убыль населения сократилась на 19%
С января по ноябрь 2023 года естественная убыль населения России снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В ведомстве уточнили, что за 11 месяцев прошлого года родилось 1 миллион 162 тысячи младенцев, умерло 1 миллион 600 тысяч человек.
Естественная убыль составила 438 тысяч человек, что на 19,34% меньше показателей 2022 года.
В октябре Росстат представил демографический прогноз, согласно которому численность населения России к началу 2046 года может снизиться до 138,8 миллиона человек. Ведомство полагает, что естественная убыль превысит 600 тысяч человек в год, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru