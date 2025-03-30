Росстат: Доступ россиян к канализации резко вырос

В России резко увеличился доступ граждан к канализации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Росстата.

По данным источника, в настоящий момент 92% российских домохозяйств имеют туалеты в своей квартире или в доме, и свыше 77% домохозяйств могут удалять сточные воды в централизованную канализацию.

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Отмечается, что санитарно-гигиенические условия проживания граждан России заметно улучшились по сравнению с предыдущим аналогичным исследованием, которое проводилось в 2022 году.

В Росстате подчеркнули, что результаты соцопроса распространяются на все частные домохозяйства и на все население, проживающее в них. Согласно информации издания, приведенные данные собирались с помощью личного опроса в период с мая по июнь 2024 года среди 60 тысяч домохозяйств во всех российских регионах.

Ранее Верховный суд России постановил, что родители должны оплачивать платежи по коммунальным услугам за детей до момента их совершеннолетия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юлий Ахромеев
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