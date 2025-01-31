Росстат: Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей впервые превысила 11%
Доля граждан России с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей по итогам 2023 года увеличилась до 11,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Это максимальное значение за все время ведения статистики. Годом ранее показатель равнялся 8,3%. В 2023 году доходы от 60 до 100 тысяч рублей имели 18,5% граждан, при этом год назад их было 16,2%. Также увеличился удельный вес тех, чьи доходы составляли от 45 до 60 тысяч рублей — до 14,4%.
Количество россиян с доходами до 45 тысяч рублей снизилась до 55,7%. Отмечается, что в 2023 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,8%.
Ранее исследование показало, что 77% россиян будут увеличивать финансовую «подушку безопасности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru