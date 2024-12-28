Экономист Балынин: Реальные доходы россиян вырастут на 109% по итогам года
Реальные доходы россиян вырастут на 109% по итогам года, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Наибольший рост зарплат наблюдается в таких регионах как Республика Калмыкия (121,8%), Кабардино-Балкарская Республика (114,3%), Республика Татарстан (114,8%), передает «Газета.Ru». По его словам, зарплаты растут «быстрее» инфляции.
Глава государства Владимир Путин, выступая на прямой линии, назвал уровень инфляции «тревожным», но заметил, что зарплаты россиян растут такими же темпами.
Зарплаты водителей-курьеров в декабре «могут взлететь в небеса» в Москве, достигнув 250 тысяч рублей, подсчитали в SuperJob.
Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров сообщил «Радиоточке НСН», что курьеры, которые в предновогодний период будут готовы работать круглосуточно, смогут заработать и 300 тысяч рублей, поскольку спрос на доставку остается высоким.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru