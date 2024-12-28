Экономист Балынин: Реальные доходы россиян вырастут на 109% по итогам года

Реальные доходы россиян вырастут на 109% по итогам года, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Наибольший рост зарплат наблюдается в таких регионах как Республика Калмыкия (121,8%), Кабардино-Балкарская Республика (114,3%), Республика Татарстан (114,8%), передает «Газета.Ru». По его словам, зарплаты растут «быстрее» инфляции.

МВФ: В России наблюдается быстрый рост зарплат

Глава государства Владимир Путин, выступая на прямой линии, назвал уровень инфляции «тревожным», но заметил, что зарплаты россиян растут такими же темпами.

Зарплаты водителей-курьеров в декабре «могут взлететь в небеса» в Москве, достигнув 250 тысяч рублей, подсчитали в SuperJob.

Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров сообщил «Радиоточке НСН», что курьеры, которые в предновогодний период будут готовы работать круглосуточно, смогут заработать и 300 тысяч рублей, поскольку спрос на доставку остается высоким.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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