Росстат: более 40% россиян живут в одиночестве

По сравнению с 1994 годом доля одиночек выросла в два раза. Тогда число домохозяйств, состоящих из одного человека, составляло 19,4%.

Число одиночек превысило 41,8% от общего количества домохозяйств. При этом в 2015 году их доля составляла 30,6%.

Росстат ранее заявил о сокращении естественной убыли населения России на 26% за первые семь месяцев 2023 года. Также ведомство сообщило о снижении смертности на 11%, передает «Радиоточка НСН».

