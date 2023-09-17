Росстат: более 40% россиян живут в одиночестве
17 сентября 202314:42
В России более 40% домохозяйств состоят из одного человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
По сравнению с 1994 годом доля одиночек выросла в два раза. Тогда число домохозяйств, состоящих из одного человека, составляло 19,4%.
Число одиночек превысило 41,8% от общего количества домохозяйств. При этом в 2015 году их доля составляла 30,6%.
Росстат ранее заявил о сокращении естественной убыли населения России на 26% за первые семь месяцев 2023 года. Также ведомство сообщило о снижении смертности на 11%, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru