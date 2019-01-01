Росстат: Безработица в России упала до исторического минимума

Безработица в Российской Федерации уменьшается три месяца подряд — в июне её уровень по методологии Международной организации труда оценивался в 4,4% от численности всех работающих в стране. Этот показатель обновил исторический минимум, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

По данным Росстата, безработных в России в прошлом месяце насчитывалось 3 миллиона 334 тысяч. В годовом выражении отмечено снижение показателя на 0,3%. При этом численность трудоспособного населения за три последних месяца, наоборот, выросла до 75 миллионов 302 тысяч человек. Меньше всего безработных в городах— 3,8%.

По официальному показателю безработицы Россия выглядит лучше Евросоюза, в котором её уровень почти на 2% выше. Согласно информации Евростата, в мае 2019 года этот показатель составлял 6,3%, а в странах зоны евро — 7,5%.

