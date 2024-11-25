Опрос: 44% россиян поддержали запрет иностранных слов на вывесках

В ноябре власти Ярославля запретили использовать на уличных вывесках иностранные слова. Согласно постановлению, запрет не распространяется на зарегистрированные товарные знаки и случаи, предусмотренные международными договорами. Подобные ограничения действуют в Краснодаре и Саратове.

При этом для перехода с англоязычных названий вывесок на русский язык необходим трехгодичный переходный период. Таким мнением поделилась председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, передает «Радиоточка НСН».

