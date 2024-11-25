Опрос: 44% россиян поддержали запрет иностранных слов на вывесках
В России 44% граждан поддерживают введение запрета на иностранные слова на вывесках, следует из опроса SuperJob.
Отмечается, что 36% россиян высказались против таких мер. Остальные же (каждый пятый) с ответом затруднились. Оказалось, что сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин (51 и 38% соответственно).
В ноябре власти Ярославля запретили использовать на уличных вывесках иностранные слова. Согласно постановлению, запрет не распространяется на зарегистрированные товарные знаки и случаи, предусмотренные международными договорами. Подобные ограничения действуют в Краснодаре и Саратове.
При этом для перехода с англоязычных названий вывесок на русский язык необходим трехгодичный переходный период. Таким мнением поделилась председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru