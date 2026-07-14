Певица Пелагея дебютирует в кино в комедии «Зубастая няня»

Певица, заслуженная артистка России Пелагея сыграет главную роль в семейной комедии «Зубастая няня», музыкальный фильм станет дебютом исполнительницы в кино. Об этом сообщает ТАСС.

Съемки проекта, основанного на одноименной пьесе писателя Андрея Усачева и актера Владимира Березина, начались в кинопарке «Москино». Главные герои картины - одинокая мама семерых козлят Козетта и волк-вегетарианец Морис Волконский, который влюбляется в козу и устраивается работать няней в ее дом. В фильме снимаются Кирилл Зайцев, Александра Ребенок, Артем Ткаченко, Яна Чурикова, Вячеслав Чепурченко и другие. Режиссером картины стал Денис Виленкин, генеральным продюсером и идейным вдохновителем выступила Лина Арифулина. Ожидается, что лента выйдет в прокат в 2027 году.

Пелагея поделилась, что уже получала предложения сняться в кино, но артистке не нравились сценарии или она сомневалась, что справится с ролью.

«Когда Лина [Арифулина] предложила мне сыграть Козетту, у меня тоже возник внутренний "жим-жим", но Лина в меня вселила уверенность, что все получится», - рассказала певица.

Ради съемок Пелагея освободила значительную часть графика от концертов, а также изменила внешность, обесцветив брови.

Между тем народный артист РФ, режиссер Павел Лунгин рассказал НСН, что выбрал рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) на роль поэта Михаила Лермонтова в своем новом фильме «Лермонтов», увидев в нем способность передать противоречивую личность классика.

