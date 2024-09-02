Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму

Новый ГОСТ распространяется на «школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен», и не действует для обуви и спортивной одежды. Стандарт вступит в силу с 1 июля следующего года, однако возможно и его досрочное применение.

В Роскачестве напомнили, что применение ГОСТа добровольно для производителей.

«Исполнять требования нового ГОСТ будут обязаны только те производители, которые будут наносить на этикетку одежды соответствующую маркировку», — подчеркнули в ведомстве.

Основные требования стандарта — соответствие формы требованиям к гигроскопичности, воздухопроницаемости, износостойкости, физико-механическим показателям. Кроме того, форма по ГОСТу должна быть светской и эстетичной, без символики асоциальных неформальных объединений или пропаганды противоправного поведения. В то же время одежда может иметь отличительные знаки образовательной организации, в том числе эмблемы, нашивки и фурнитуру с символикой.

