Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Таиланде

«Очень хочется верить, что появятся представители в Таиланде и в ОАЭ», — указал Поликанов.

Замглавы Россотрудничества подчеркнул, что Русские дома стремятся открывать в государствах, где есть интерес к стране и российские диаспоры. По словам Поликанова, федеральное агентство продолжит работу над расширением географии Русских домов. Так, несколько точек появятся в Африке и Азии.

Ранее Поликанов заявил, что Русские дома в США и Европе продолжают работу вопреки давлению, пишет RT.

