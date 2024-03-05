Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Таиланде
Россотрудничество надеется на открытие Русских домов в Таиланде и ОАЭ. Об этом заявил замглавы организации Дмитрий Поликанов в беседе с РИА Новости.
«Очень хочется верить, что появятся представители в Таиланде и в ОАЭ», — указал Поликанов.
Замглавы Россотрудничества подчеркнул, что Русские дома стремятся открывать в государствах, где есть интерес к стране и российские диаспоры. По словам Поликанова, федеральное агентство продолжит работу над расширением географии Русских домов. Так, несколько точек появятся в Африке и Азии.
Ранее Поликанов заявил, что Русские дома в США и Европе продолжают работу вопреки давлению, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru