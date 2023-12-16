Россотрудничество: Русские дома могут открыть в Бразилии и ЮАР
Русские дома могут появиться в Бразилии и ЮАР, Россотрудничество работает над открытием центров в этих странах. Об этом заявил замглавы ведомства Павел Шевцов в беседе с РИА Новости.
«Сейчас мы начали прорабатывать вопрос об открытии своих официальных центров Россотрудничества в Бразилии и ЮАР на уровне межправительственных консультаций», — указал Шевцов.
Замглавы Россотрудничества пояснил, что формирование соглашений занимает некоторое время и процесс открытия центров не быстрый.
Ранее Русские дома временно закрыли в Израиле и Палестине из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, работу центров планируют возобновить после стабилизации ситуации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru