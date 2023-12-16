Россотрудничество: Русские дома могут открыть в Бразилии и ЮАР

«Сейчас мы начали прорабатывать вопрос об открытии своих официальных центров Россотрудничества в Бразилии и ЮАР на уровне межправительственных консультаций», — указал Шевцов.

Замглавы Россотрудничества пояснил, что формирование соглашений занимает некоторое время и процесс открытия центров не быстрый.

Ранее Русские дома временно закрыли в Израиле и Палестине из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, работу центров планируют возобновить после стабилизации ситуации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

