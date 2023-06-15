Россотрудничество: тысячи иностранцев захотели переехать в Россию

Десятки тысяч иностранцев задумались о переезде в Россию, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Россотрудничества Евгения Примакова.

По его словам, потенциальные релоканты из государств, входящих в НАТО замотивированы предпринимать определенные шаги в сторону переезда в РФ. Они считают, что Россия остается ковчегом адекватности и спокойствия, где они могут вырастить своих детей в нормальных человеческих ценностях.

Также российские власти думают над созданием «американской деревни», в которой смогут жить граждане недружественных стран. Она появится под Серпуховом и займет площадь в 27 гектаров.

Ранее карьерный консультант назвала причины возвращения релокантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Иностранцы

Горячие новости

Все новости

партнеры