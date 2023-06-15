Россотрудничество: тысячи иностранцев захотели переехать в Россию
Десятки тысяч иностранцев задумались о переезде в Россию, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Россотрудничества Евгения Примакова.
По его словам, потенциальные релоканты из государств, входящих в НАТО замотивированы предпринимать определенные шаги в сторону переезда в РФ. Они считают, что Россия остается ковчегом адекватности и спокойствия, где они могут вырастить своих детей в нормальных человеческих ценностях.
Также российские власти думают над созданием «американской деревни», в которой смогут жить граждане недружественных стран. Она появится под Серпуховом и займет площадь в 27 гектаров.
Ранее карьерный консультант назвала причины возвращения релокантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru