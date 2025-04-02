Россиянок будут отговаривать от абортов с помощью инсталляции руки с эмбрионом
Православные активисты в Татарстане, Вологодской области и Подмосковье запустили проект «Твой малыш», в рамках которого в кабинетах доабортного консультирования установят инсталляции с рукой, держащей 10–12-недельный эмбрион. Об этом рассказала активистка центра защиты материнства «Умиление» во Вконтакте.
С помощью проекта активисты планируют отговаривать россиянок от абортов и помогать «осознавать ценность зарождающейся человеческой жизни».
Планируется, что в кабинете врача будет находится до 30 таких инсталляций, чтобы их не жалко было дарить пациенткам.
Как отметили активисты из «Умиления», 7 из 10 женщин, которые забрали домой эмбрион, решают сохранить ребенка.
Ранее верховный совет (парламент) Хакасии принял законопроект, который запрещает склонение к искусственному прерыванию беременности в любом виде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru