Россиянок будут отговаривать от абортов с помощью инсталляции руки с эмбрионом

Православные активисты в Татарстане, Вологодской области и Подмосковье запустили проект «Твой малыш», в рамках которого в кабинетах доабортного консультирования установят инсталляции с рукой, держащей 10–12-недельный эмбрион. Об этом рассказала активистка центра защиты материнства «Умиление» во Вконтакте.

С помощью проекта активисты планируют отговаривать россиянок от абортов и помогать «осознавать ценность зарождающейся человеческой жизни».

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Планируется, что в кабинете врача будет находится до 30 таких инсталляций, чтобы их не жалко было дарить пациенткам.

Как отметили активисты из «Умиления», 7 из 10 женщин, которые забрали домой эмбрион, решают сохранить ребенка.

Ранее верховный совет (парламент) Хакасии принял законопроект, который запрещает склонение к искусственному прерыванию беременности в любом виде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:БеременностьАборты

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