Россиянок будут отговаривать от абортов с помощью инсталляции руки с эмбрионом

Православные активисты в Татарстане, Вологодской области и Подмосковье запустили проект «Твой малыш», в рамках которого в кабинетах доабортного консультирования установят инсталляции с рукой, держащей 10–12-недельный эмбрион. Об этом рассказала активистка центра защиты материнства «Умиление» во Вконтакте.

С помощью проекта активисты планируют отговаривать россиянок от абортов и помогать «осознавать ценность зарождающейся человеческой жизни».