Минздрав пересмотрит показания для абортов по медпоказаниям

Согласно проекту, уточняется список заболеваний и состояний, при которых беременность может быть прервана по медицинским причинам, в том числе при угрозе жизни женщины.

Также будут пересмотрены критерии тяжести состояния: акцент сделан на устойчивых нарушениях работы жизненно важных органов, не поддающихся терапии, передает «Радиоточка НСН».

