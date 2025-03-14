Минздрав пересмотрит показания для абортов по медпоказаниям
Минздрав предложил обновить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.
В министерстве отметили, что документ актуализирует приказ 2007 года и учитывает достижения современной медицины, включая развитие методов диагностики, лечения и профилактики, а также обновление клинических рекомендаций.
Согласно проекту, уточняется список заболеваний и состояний, при которых беременность может быть прервана по медицинским причинам, в том числе при угрозе жизни женщины.
Также будут пересмотрены критерии тяжести состояния: акцент сделан на устойчивых нарушениях работы жизненно важных органов, не поддающихся терапии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru