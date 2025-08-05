Россиянку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ
Горячеключевской городской суд Краснодарского края штрафовал россиянку за радостные крики во время атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл 18 июля. Гражданка Маргарита Реутт, находившаяся в следовавшем из Самары в Адлер поезде, «выражалась против народа Российской Федерации и российской армии». Уточняется, что атаку украинских дронов по станции Лихая женщина прокомментировала криками «так вам и надо, русские».
Суд признал женщину виновной по административной статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.
Отмечается, что Реутт признала свою вину и раскаялась. Эти обстоятельства, а также наличие у гражданки инвалидности, были учтены качестве смягчающих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru