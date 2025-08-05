Россиянку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ

Инцидент произошёл 18 июля. Гражданка Маргарита Реутт, находившаяся в следовавшем из Самары в Адлер поезде, «выражалась против народа Российской Федерации и российской армии». Уточняется, что атаку украинских дронов по станции Лихая женщина прокомментировала криками «так вам и надо, русские».

Суд признал женщину виновной по административной статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что Реутт признала свою вину и раскаялась. Эти обстоятельства, а также наличие у гражданки инвалидности, были учтены качестве смягчающих.

Ранее жителя Челябинской области на 3,5 года отправили в колонию за посты экстремистского содержания в Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

