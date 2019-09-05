Россиянки признались в любви к гладковыбритым мужчинам
Подавляющее большинство жительниц России (69%) считают гладковыбритых мужчин более привлекательными. Как показал опрос ВЦИОМ, 22% россиянок согласны, что у мужчины может быть легкая щетина, 11% согласны на короткую бородку и усики, 9% - на усы. При этом только 7% респондентов заявили, что растительность на лице не имеет для них значения, отмечает Ura.ru
Отмечается, что 93 процента мужчин никогда не пытались отрастить бороду. Основные причины, которые побуждают носить усы и бороды – лень (35%) и привычка (30%). 16% мужчин носят бороды и усы, считая, что она делает их привлекательнее, еще 10 процентов респондентов – для солидности.
Также опрошенные назвали самых известных им бородачей. Первое место занял немецкий философ Карл Маркс, второе место – русский писатель Лев Толстой, замкнул первую тройку Владимир Ленин, отмечают «Известия».
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