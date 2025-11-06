Россиянкам рассказали о пользе приобретения автомобиля

По её словам, подобное приобретение положительно влияет на общий гормональный фон женщины и может привести к снижению в организме уровня гормона стресса кортизола.

Эксперт отметила, что покупка машины также позволяют дамам отвлечься от зацикленности на себе и переключить внимание на другие объекты.

«Она становится более уверенной, более мобильной. И может сделать гораздо больше, чем она делала раньше», — подчеркнула Твардовская.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что электросамокаты вполне способны заменить женщинам личный автомобиль.

