Россиянкам рассказали о пользе приобретения автомобиля
Автомобиль является статусной покупкой, которая повышает самооценку женщины. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Ольга Твардовская.
По её словам, подобное приобретение положительно влияет на общий гормональный фон женщины и может привести к снижению в организме уровня гормона стресса кортизола.
Эксперт отметила, что покупка машины также позволяют дамам отвлечься от зацикленности на себе и переключить внимание на другие объекты.
«Она становится более уверенной, более мобильной. И может сделать гораздо больше, чем она делала раньше», — подчеркнула Твардовская.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что электросамокаты вполне способны заменить женщинам личный автомобиль.
