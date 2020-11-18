Россиянка заплатит штраф за мат в мессенджере WhatsApp

Жительница Казани должна выплатить штраф в тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате в мессенджере WhatsApp, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на женщину.

По ее словам, в чате произошел спор. Участники беседы из 20 человек разошлись во мнении относительно перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. «В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру», - сообщила жительница Казани.

По ее словам, оскорбление было «из трех букв», оно предназначалось мужчине по имени Ленар, который при этом в чате не присутствовал.

Мировой суд приговорил девушку к штрафу.

Тем временем, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что наказание за использование мата в общественном месте необходимо ужесточить вплоть до уголовной статьи.

Драпеко призвала квалифицировать разговор с использованием матерных слов в публичном месте как «хулиганство» или даже «злостное хулиганство», если человек намеренно оскорбляет других.

