В Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за мат в общественном месте

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что наказание за использование мата в общественном месте необходимо ужесточить вплоть до уголовной статьи, передает радиостанция «Говорит Москва».

Драпеко призвала квалифицировать разговор с использованием матерных слов в публичном месте как «хулиганство» или даже «злостное хулиганство», если человек намеренно оскорбляет других. Наказание должно зависеть от тяжести нанесённого вреда, уверена она.

Сейчас россиян могут оштрафовать за нецензурные высказывания при особых обстоятельствах - например, если одновременно нарушается общественный порядок.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Госдума
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