Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за просьбы надеть маску

В интернете появилось видео задержания авиадебоширки, которая устроила скандал на борту лайнера, сообщает РИА Новости.

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На кадрах запечатлено, как женщину вывели за пределы самолета под аплодисменты. При этом она оказывала сопротивление и пыталась вырваться из рук полицейских.

Россиянка устроила скандал из-за просьбы бортпроводника надеть защитную маску.

Женщина обвинила во всем бортпроводницу авиакомпании Nordwind Airlines. Известно, что самолет готовился к вылету из Москвы в Анталью, сообщает Lenta.ru.

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ТЕГИ:АвиадебоширыСамолёт
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