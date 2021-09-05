Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за просьбы надеть маску
В интернете появилось видео задержания авиадебоширки, которая устроила скандал на борту лайнера, сообщает РИА Новости.
На кадрах запечатлено, как женщину вывели за пределы самолета под аплодисменты. При этом она оказывала сопротивление и пыталась вырваться из рук полицейских.
Россиянка устроила скандал из-за просьбы бортпроводника надеть защитную маску.
Женщина обвинила во всем бортпроводницу авиакомпании Nordwind Airlines. Известно, что самолет готовился к вылету из Москвы в Анталью, сообщает Lenta.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru