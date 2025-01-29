СМИ: Россиянка приняла роды на борту самолёта в небе над Гренландией

По словам 54-летней москвички, у многодетной матери, летевшей с четырьмя детьми и мужем в бизнес-классе, начались роды прямо во время полета. В этот момент они пролетали над Северным Ледовитым океаном.

В итоге на борту нашлась женщина-акушер и хирург, которым россиянка помогла принять роды у женщины. Уточняется, что многодетная мама родила мальчика, пока борт пролетал над Гренландией.

Экипаж принял решение развернуть самолет и совершить экстренную посадку в Исландии, после чего женщину с ребенком передали медикам.

Ранее стало известно, что задержавшийся в аэропорту Гаваны самолет авиакомпании «Россия» с отечественными туристами вылетел в Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

