СМИ: Россиянка приняла роды на борту самолёта в небе над Гренландией
Россиянка помогла принять роды у гражданки Узбекистана на борту самолета, следовавшего в Нью-Йорк с пересадкой в Ташкенте, сообщил Telegram-канал SHOT.
По словам 54-летней москвички, у многодетной матери, летевшей с четырьмя детьми и мужем в бизнес-классе, начались роды прямо во время полета. В этот момент они пролетали над Северным Ледовитым океаном.
В итоге на борту нашлась женщина-акушер и хирург, которым россиянка помогла принять роды у женщины. Уточняется, что многодетная мама родила мальчика, пока борт пролетал над Гренландией.
Экипаж принял решение развернуть самолет и совершить экстренную посадку в Исландии, после чего женщину с ребенком передали медикам.
Ранее стало известно, что задержавшийся в аэропорту Гаваны самолет авиакомпании «Россия» с отечественными туристами вылетел в Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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