Россиянину дали 13 лет колонии за связи с ЦРУ

Обвиняемый признал вину и раскаялся, передает RT.

По данным ФСБ, осужденный трудился в организации, обслуживающей в Североморске радиоэлектронные системы кораблей Северного флота. Из корыстных побуждений он намеревался передать ЦРУ данные о перспективных разработках российского ВПК. С 2015 по 2017 годы он копировал секретную документацию на комплексы вооружения.

Связи с ЦРУ он установил в 2019 году обвиняемый установил контакт с ЦРУ, но через несколько месяцев был арестован.

Ранее сообщалось, что сотруднику «Аэрофлота» Дмитрию Федоткину вменяется сотрудничество с британской разведкой, хотя доступа к гостайне он не имел.

