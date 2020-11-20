Россиянину дали 13 лет колонии за связи с ЦРУ
Брянский областной суд приговорил гражданина России Юрия Ещенко к 13 годам тюрьмы за попытку передать ЦРУ секретные данные о Северном флоте. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Наказания он будет отбывать в колонии строгого режима.
Обвиняемый признал вину и раскаялся, передает RT.
По данным ФСБ, осужденный трудился в организации, обслуживающей в Североморске радиоэлектронные системы кораблей Северного флота. Из корыстных побуждений он намеревался передать ЦРУ данные о перспективных разработках российского ВПК. С 2015 по 2017 годы он копировал секретную документацию на комплексы вооружения.
Связи с ЦРУ он установил в 2019 году обвиняемый установил контакт с ЦРУ, но через несколько месяцев был арестован.
Ранее сообщалось, что сотруднику «Аэрофлота» Дмитрию Федоткину вменяется сотрудничество с британской разведкой, хотя доступа к гостайне он не имел.
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