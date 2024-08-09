Россиянина экстрадировали в США в рамках дела о поставках компонентов для ВПК
Рражданин России Артур Петров был экстрадирован из Кипра в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений и незаконных поставках микроэлектроники для российского военного комплекса в обход санкций. Об этом сообщил минюст США.
В сообщении ведомства уточняется, что Петров, имеющий гражданство России и Германии, был экстрадирован из Кипра в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, компьютерном мошенничестве и отмывании денег. Его обвиняют в участии в схемах по закупке микроэлектроники в США для российских военных поставок.
Петро был арестован на Кипре в конце августа 2023 года по запросу США. Его экстрадиция в Нью-Йорк состоялась в четверг, и ожидается, что в пятницу он впервые предстанет перед судом.
Американские правоохранительные органы сообщили, что Петров работал в компании петербургской компании «Электроком ВПК», поставляющей микроэлектронику для российского ВПК. Петров и два его предполагаемых сообщника якобы использовали подставные компании для закупки американской продукции, скрывая, что конечным получателем была российская фирма. По данным минюста США, Петрову грозит до 20 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru