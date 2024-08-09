Россиянина экстрадировали в США в рамках дела о поставках компонентов для ВПК

Рражданин России Артур Петров был экстрадирован из Кипра в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений и незаконных поставках микроэлектроники для российского военного комплекса в обход санкций. Об этом сообщил минюст США.

В сообщении ведомства уточняется, что Петров, имеющий гражданство России и Германии, был экстрадирован из Кипра в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, компьютерном мошенничестве и отмывании денег. Его обвиняют в участии в схемах по закупке микроэлектроники в США для российских военных поставок.