Из Бразилии экстрадировали в РФ обвиняемую в мошенничестве россиянку Лебедеву
Россиянку Веронику Лебедеву, которая обвиняется в совершении мошенничества с материальным ущербом на сумму более 67 млн рублей, экстрадировали из Бразилии в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
Лебедеву объявили в международный розыск на основании запроса МВД по Татарстану в 2020 году. По данным следствия, женщина и ее сообщник Денис Асфандьяров, который в 2017-2018 годах был коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью, подписали контракты на поставку строительно-отделочных материалов с двумя фирмами, при этом поставщику дали право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе Казани. Однако фигуранты получили предоплату, но не выполнили обязательства.
Лебедеву задержали в Бразилии, задействовав каналы Интерпола. По запросу Генпрокуратуры РФ в аэропорту Сан-Паулу женщину передали сотрудникам российских правоохранительных органов для перевозки в Москву.
Ранее в Россию экстрадировали из Камбоджи россиянина Сергея Волкова, обвиняемого в хищении при реставрации на Соловках, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru