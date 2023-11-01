Россиянин впервые победил во Всемирном конкурсе китайского языка для школьников
Воспитанник Института Конфуция Дальневосточного федерального университета, выпускник владивостокской школы №28 Данил Пышный стал первым россиянином, который победил во всемирном конкурсе «Китайский язык — это мост». Об этом сообщили в ДВФУ.
Соревнование прошло 31 октября в Пекине.
«Впервые в истории конкурса победу одержал представитель России», — указали в вузе.
Конкурс «Китайский язык — это мост» проводится более чем в 130 странах, принять участие в нем могут школьники. Региональный этап смотра проводится Институтом Конфуция ДВФУ при содействии Центра языкового образования и сотрудничества и Генконсульства КНР во Владивостоке.
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