Россиянин впервые победил во Всемирном конкурсе китайского языка для школьников

Соревнование прошло 31 октября в Пекине.

«Впервые в истории конкурса победу одержал представитель России», — указали в вузе.

Конкурс «Китайский язык — это мост» проводится более чем в 130 странах, принять участие в нем могут школьники. Региональный этап смотра проводится Институтом Конфуция ДВФУ при содействии Центра языкового образования и сотрудничества и Генконсульства КНР во Владивостоке.

Ранее юный спортсмен Александр Чернов из подмосковной Лобни завоевал бронзу на международном турнире по тхэквондо Russian open, напоминает телеканал «360».

