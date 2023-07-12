Собянин: Московские школьники победили в конкурсе «Молодые дарования России»
Ученики московских школ искусств стали победителями на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В общей копилке москвичей 22 призовых места, в том числе в номинациях «Фортепиано, орган», «Оркестровые струнные инструменты» и «Театральное искусство, цирковое искусство».
Мэр отметил, что в конкурсе принимают участие лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений.
Градоначальник поблагодарил педагогов и наставников за труды в воспитание каждого ученика, результатом которых становятся такие результаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru