Собянин: Московские школьники победили в конкурсе «Молодые дарования России»

Ученики московских школ искусств стали победителями на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В общей копилке москвичей 22 призовых места, в том числе в номинациях «Фортепиано, орган», «Оркестровые струнные инструменты» и «Театральное искусство, цирковое искусство».

Мэр отметил, что в конкурсе принимают участие лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений.

Градоначальник поблагодарил педагогов и наставников за труды в воспитание каждого ученика, результатом которых становятся такие результаты.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ШкольникиСергей Собянин

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