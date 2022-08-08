Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности
Россиянин Александр Винник заявил в ходе суда в США, что не признает своей вины в предъявляемых ему обвинениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ранее в августе власти Франции депортировали россиянина в Грецию, которая затем передала его американским спецслужбам.
В США его обвинили в создании криптобиржи, с помощью которой он украл более 630 000 биткоинов, а также в распространении вредоносного программного обеспечения. В случае признания вины россиянину грозит заключение сроком до 55 лет и штраф в несколько миллионов долларов.
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