Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности

Россиянин Александр Винник заявил в ходе суда в США, что не признает своей вины в предъявляемых ему обвинениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Франция отказала России в экстрадиции Винника

Ранее в августе власти Франции депортировали россиянина в Грецию, которая затем передала его американским спецслужбам.

В США его обвинили в создании криптобиржи, с помощью которой он украл более 630 000 биткоинов, а также в распространении вредоносного программного обеспечения. В случае признания вины россиянину грозит заключение сроком до 55 лет и штраф в несколько миллионов долларов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АрестСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры