Россиянин Винник заявил в суде США о своей невиновности

Ранее в августе власти Франции депортировали россиянина в Грецию, которая затем передала его американским спецслужбам.

В США его обвинили в создании криптобиржи, с помощью которой он украл более 630 000 биткоинов, а также в распространении вредоносного программного обеспечения. В случае признания вины россиянину грозит заключение сроком до 55 лет и штраф в несколько миллионов долларов.

