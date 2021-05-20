Франция отказала России в экстрадиции Винника

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрос об экстрадиции осуждённого во Франции россиянина Александра Винника отклонён, сообщает РИА Новости.

По её словам, продолжается рассмотрение дела по существу.

Винник был арестован летом 2017 года во время семейного отдыха в северной Греции по требованию властей США, которые обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют, сообщает RT.

Спустя два года россиянина экстрадировали во Францию, где в конце 2020 года признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.

