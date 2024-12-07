Россия нарастила ввоз мандаринов из Китая в 2,4 раза
Россия увеличила импорт мандаринов из Китая в текущем году более чем вдвое на фоне спада поставок из Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что поставки турецких цитрусовых в январе-октябре сократились до 161,3 тысячи тонн, в прошлом году за аналогичный период было ввезено 202,3 тысячи тонн.
Согласно данным статслужбы Китая, по итогам десяти месяцев года объемы импорта мандаринов Россией увеличились в 2,4 раза, до 48,5 тысячи тонн, или $46,6 млн. В октябре поставки выросли в 1,5 раза до 11,78 тысячи тонн ($11,83 млн) — максимума с декабря.
За десять месяцев Россия стала пятой по объему покупок мандаринов из Китая. Лидеры по импорту — Вьетнам (166,3 тысячи тонн на $147,7 млн), Киргизия (88,3 тысячи тонн), Индонезия (51,8 тысячи тонн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru