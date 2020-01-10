Россиянин требует через суд признать себя потомком Ивана Грозного
Житель Подмосковья объявил себя прямым потомком Ивана Грозного и подал иск в суд с требованием об установлении родства с царем. Валерий Кубарев рассказал, что провёл собственное исследование – в этом ему помогла книга «Генеалогические таблицы по истории европейских государств».
Житель Красногорска утверждает, что не может доказать родство с династией Рюриковичей в установленном порядке, потому вынужден идти в суд. А эта мера, по словам Валерия Кубарева, необходима для того, чтобы он мог легально ухаживать за могилой Ивана Грозного, подчёркивает агентство РАПСИ.
Мужчина собирается провести судебную молекулярно-генетическую экспертизу Y-хромосомы московских князей, останки которых находятся в музеях и соборах Кремля. Иван IV захоронен в Царской усыпальнице Архангельского собора.
Между тем, ранее НСН писала, что ущерб, нанесенный картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в результате нападения, произошедшего в конце мая 2018 года, эксперты оценили в 30 миллионов рублей. При этом стоимость шедевра Репина составляет около 730 миллионов рублей. Картина находится в собрании Третьяковской галереи в Москве.
25 мая 2018 года Игорь Подпорин пробил стойкой ограждения защитное стекло и повредил полотно русского живописца. Следствие обвиняет его по статье о нанесении вреда особо ценному объекту культурного наследия. В апреле 2019 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор вандалу, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Игорь Подпорин отправлен в колонию общего режима на два с половиной года.
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