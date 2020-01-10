Россиянин требует через суд признать себя потомком Ивана Грозного

Житель Подмосковья объявил себя прямым потомком Ивана Грозного и подал иск в суд с требованием об установлении родства с царем. Валерий Кубарев рассказал, что провёл собственное исследование – в этом ему помогла книга «Генеалогические таблицы по истории европейских государств».

Житель Красногорска утверждает, что не может доказать родство с династией Рюриковичей в установленном порядке, потому вынужден идти в суд. А эта мера, по словам Валерия Кубарева, необходима для того, чтобы он мог легально ухаживать за могилой Ивана Грозного, подчёркивает агентство РАПСИ.

Мужчина собирается провести судебную молекулярно-генетическую экспертизу Y-хромосомы московских князей, останки которых находятся в музеях и соборах Кремля. Иван IV захоронен в Царской усыпальнице Архангельского собора.