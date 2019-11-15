Центробанк задумался о выпуске 50-рублёвой монеты

Центральный банк неоднозначно оценивает идею выпуска 50-рублёвой монеты. Необходимость такого шага не очевидна, завил изданию Газета.ру заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Он отметил, что эту идею лоббируют представители вендингового бизнеса (продажа товаров и услуг с помощью автоматов). Им такая монета требуется для сдачи. Однако, как подчеркнул представитель ЦБ, при чеканке новой монеты должна быть уверенность, что она прослужит не менее 20 лет.

В данном случае, такая перспектива под вопросом с учётом бурного развития безналичных платежей, отметил Демиденко. Он заверил, что регулятор отслеживает ситуацию и в случае необходимости может одобрить выпуск 50-рублёвой монеты.

