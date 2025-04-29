Россиянин получил 27 лет колонии за попытку отравить летчиков в Армавире
Уроженец Мелитополя Егор Семенов был приговорён к лишению свободы за попытку отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.
Как сообщает РИА Новости, в 2022 году мужчина получил российское гражданство. В 2023 году его завербовали спецслужбы Украины, которые дали ему задание организовать убийство выпускников училища.
Установлено, что Семенов через курьера отправил в ресторан отравленные виски, коньяк и торт. Летчики же передали «подарок» от неизвестного дарителя в правоохранительные органы.
Свою вину Семёнов признал полностью. Сторона обвинения просила для него пожизненное лишение свободы. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отправил мужчину в колонию на 27 лет.
Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы киевлянина Вадима Чалого, который пытался отправить взрывное устройство под видом подарка троим высокопоставленным офицерам Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru