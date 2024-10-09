Россиянин Метельский получил премию Wildlife Photographer of the Year
Российский фотограф Игорь Метельский стал лауреатом премии Wildlife Photographer of the Year («Лучший фотограф дикой природы года». — НСН), которая вручается лондонским Музеем естественной истории. Об этом говорится в сообщении организаторов.
Награду Метельскому присудили в категории «Животные в своей среде обитания» за фотографию «Граница рыси». На снимке, который был сделан в Лазовском районе Приморского края, фотограф запечатлел рысь в лучах вечернего солнца на фоне заснеженных холмов. По словам Метельского, работа была создана с помощью фотоловушки: специалист установил ее рядом со следами животного и получил желанный кадр с потягивающимся хищником более чем через полгода ожидания.
Основную награду конкурса Wildlife Photographer of the Year присудили новозеландцу Шейну Гроссу за снимок «Рой жизни». На фото, сделанном в озере в канадском Ванкувере, изображены головастики западноамериканской жабы.
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