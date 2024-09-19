Италия передала Канаде украденную фотографию Уинстона Черчилля
Власти Италии передали Канаде знаменитую фотографию премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает пресс-служба итальянского управления карабинеров по охране культурного наследия.
Речь идёт о работе известного канадского фотографа Юсуфа Карша, который снял политика в 1941 году. Фотографию украли из вестибюля отеля в Оттаве в августе 2022 года, после чего она была обнаружена в Италии.
«19 сентября 2024 года... командующий управлением карабинеров по охране культурного наследия Франческо Гаргаро передал фотографию Уинстона Черчилля послу Канады в Италии Элиссе Голберг», - говорится в заявлении.
Ранее в Великобритании на аукционе за 22,7 тысячи долларов продали вставную челюсть Черчилля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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