Италия передала Канаде украденную фотографию Уинстона Черчилля

Власти Италии передали Канаде знаменитую фотографию премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает пресс-служба итальянского управления карабинеров по охране культурного наследия.

Анджелина Джоли продала подаренную бывшим мужем картину Черчилля

Речь идёт о работе известного канадского фотографа Юсуфа Карша, который снял политика в 1941 году. Фотографию украли из вестибюля отеля в Оттаве в августе 2022 года, после чего она была обнаружена в Италии.

«19 сентября 2024 года... командующий управлением карабинеров по охране культурного наследия Франческо Гаргаро передал фотографию Уинстона Черчилля послу Канады в Италии Элиссе Голберг», - говорится в заявлении.

Ранее в Великобритании на аукционе за 22,7 тысячи долларов продали вставную челюсть Черчилля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Уинстон Черчилль
ТЕГИ:КанадаИталияКражаФотографии

Горячие новости

Все новости

партнеры