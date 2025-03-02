Toyota провела секретные переговоры с бывшими российскими автодилерами

По данным Mash, группе из нескольких десятков человек полностью оплатили перелет бизнес-классом до Дубая и обратно, забронировали премиальный отель и обязали подписать соглашения о неразглашении.

Как сообщает Mash, поездка состоялась с 9 по 12 февраля. На встрече Toyota принесли извинения за прекращение сотрудничества и остановку поставков, заверив, что, как только ситуация нормализуется, «будут первыми стоять на пороге».

Следующая встреча запланирована на март 2025 года.

Ранее сообщалось, что автомобильный завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший компании Toyota, был передан российскому бренду Aurus. А на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья летом 2024 года началась серийная сборка автомобилей Exeed — суббренда китайского автоконцерна Chery, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

