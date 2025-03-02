Toyota провела секретные переговоры с бывшими российскими автодилерами
Руководство Toyota впервые за последние три года организовало секретный vip-сбор для экс-дилеров из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным Mash, группе из нескольких десятков человек полностью оплатили перелет бизнес-классом до Дубая и обратно, забронировали премиальный отель и обязали подписать соглашения о неразглашении.
Как сообщает Mash, поездка состоялась с 9 по 12 февраля. На встрече Toyota принесли извинения за прекращение сотрудничества и остановку поставков, заверив, что, как только ситуация нормализуется, «будут первыми стоять на пороге».
Следующая встреча запланирована на март 2025 года.
Ранее сообщалось, что автомобильный завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший компании Toyota, был передан российскому бренду Aurus. А на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья летом 2024 года началась серийная сборка автомобилей Exeed — суббренда китайского автоконцерна Chery, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru