Россияне заявили об учащении проблем с ОСАГО

Число недовольных сервисом ОСАГО в июле и августе 2021 года выросло на 16,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Иллюзия безопасности». Автоэксперты поддержали отмену обязательного техосмотра

По данным Центробанка, это связано с большим числом купленных полисов после пандемии. Пользователи больше всего жаловались на применение коэффициента аварийности в информационной системе ОСАГО, а также на расторжение договоров страховщиками.

Наибольшее недовольство автолюбителей вызвали изменения в страховке, связанные с синхронизацией данных с Российским союзом автостраховщиков и со сроками ремонта, сообщили Известия со ссылкой на управляющего директор по клиентскому опыту "Ренессанс страхования" Андрея Турунова.

Ранее автоэксперты в в эфире НСН поддержали инициативу по упрощению процедуры техосмотра.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкАвтострахованиеОСАГО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры