Россияне заявили об учащении проблем с ОСАГО

По данным Центробанка, это связано с большим числом купленных полисов после пандемии. Пользователи больше всего жаловались на применение коэффициента аварийности в информационной системе ОСАГО, а также на расторжение договоров страховщиками.

Наибольшее недовольство автолюбителей вызвали изменения в страховке, связанные с синхронизацией данных с Российским союзом автостраховщиков и со сроками ремонта, сообщили Известия со ссылкой на управляющего директор по клиентскому опыту "Ренессанс страхования" Андрея Турунова.

Ранее автоэксперты в в эфире НСН поддержали инициативу по упрощению процедуры техосмотра.

