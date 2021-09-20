Россияне заявили об учащении проблем с ОСАГО
Число недовольных сервисом ОСАГО в июле и августе 2021 года выросло на 16,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
По данным Центробанка, это связано с большим числом купленных полисов после пандемии. Пользователи больше всего жаловались на применение коэффициента аварийности в информационной системе ОСАГО, а также на расторжение договоров страховщиками.
Наибольшее недовольство автолюбителей вызвали изменения в страховке, связанные с синхронизацией данных с Российским союзом автостраховщиков и со сроками ремонта, сообщили Известия со ссылкой на управляющего директор по клиентскому опыту "Ренессанс страхования" Андрея Турунова.
Ранее автоэксперты в в эфире НСН поддержали инициативу по упрощению процедуры техосмотра.
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