Россияне запланировали потратить на празднование Нового года в среднем 25 тысяч рублей
В среднем каждый россиян потратит на празднование Нового года 25 тысяч рублей. К таким выводам пришли исследователи консалтинговой компании Deloitte, результаты опроса публикует РБК.
Отмечается, что запланированные траты россиян на 28% превышают сумму прошлого года – тогда, согласно опросу, средний гражданин России хотел потратить 19,3 тысяч рублей.
В сравнении с 2019 годом, россияне сократят расходы на подарки, но увеличат затраты на новогодний стол: 10 и 11 тысяч рублей соответственно. Оставшиеся деньги респонденты хотят потратить на развлечения.
Самыми популярными подарками на Новый год названы деньги, косметика и «умные аксессуары». В опросе приняли участие 1600 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 65 лет.
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