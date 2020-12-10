Россияне запланировали потратить на празднование Нового года в среднем 25 тысяч рублей

В среднем каждый россиян потратит на празднование Нового года 25 тысяч рублей. К таким выводам пришли исследователи консалтинговой компании Deloitte, результаты опроса публикует РБК.

Отмечается, что запланированные траты россиян на 28% превышают сумму прошлого года – тогда, согласно опросу, средний гражданин России хотел потратить 19,3 тысяч рублей.

В сравнении с 2019 годом, россияне сократят расходы на подарки, но увеличат затраты на новогодний стол: 10 и 11 тысяч рублей соответственно. Оставшиеся деньги респонденты хотят потратить на развлечения.

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году

Самыми популярными подарками на Новый год названы деньги, косметика и «умные аксессуары». В опросе приняли участие 1600 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 65 лет.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СоцопросПодаркиНовый Год
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры