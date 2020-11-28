Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году
В среднем гражданин России готов потратить на новогодние подарки в 2020 году 11 800 рублей, сообщает портал SuperJob.ru.
По данным его Исследовательского центра, в 2019 году средний чек на подарки к Новому году в России равнялся 13,5 тыс. рублей.
Согласно проведенному опросу, две трети респондентов (68%) преподнесут подарки членам семей и родственникам. В 2019 году эту категорию указали 74% респондентов.
В 2020 году любимых одарят 32% россиян, в 2019 - 38% участников опроса.
В этом году в два раза сократилось число желающих подарить презенты коллегам. В 2019 году таких было 12% против нынешних 6%.
Среди опрошенных уменьшилось число людей, которые готовят подарки друзьям. Таких в 2020 году 17% против 24% опрошенных в 2019 году.
При этом выросло количество людей, которые решили вообще обойтись без подарков кому бы то ни было с 11% до 15%, отмечает «Интерфакс».
Известно, что в опросе, который провели с 17 по 23 ноября, участвовали 5000 экономически активных респондентов из 691 населенного пункта в различных федеральных округах страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 100 / сут.
Умерли
39 068+510 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+27 296 / сут.
- Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году
- В России могут появиться собственные видеохостинги на фоне цензуры YouTube
- Правительство РФ выделило деньги на допвыплаты медикам за борьбу с COVID
- Инвалидам упростили порядок оформления
- Более 90% россиян убеждены, что домашнее хозяйство должны вести оба супруга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru