Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году

Согласно проведенному опросу, две трети респондентов (68%) преподнесут подарки членам семей и родственникам. В 2019 году эту категорию указали 74% респондентов.

В 2020 году любимых одарят 32% россиян, в 2019 - 38% участников опроса.

В этом году в два раза сократилось число желающих подарить презенты коллегам. В 2019 году таких было 12% против нынешних 6%.

Среди опрошенных уменьшилось число людей, которые готовят подарки друзьям. Таких в 2020 году 17% против 24% опрошенных в 2019 году.

При этом выросло количество людей, которые решили вообще обойтись без подарков кому бы то ни было с 11% до 15%, отмечает «Интерфакс».

Известно, что в опросе, который провели с 17 по 23 ноября, участвовали 5000 экономически активных респондентов из 691 населенного пункта в различных федеральных округах страны.

