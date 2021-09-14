Миронов предложил списать россиянам проценты по кредитам
Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что банки должны списать проценты по потребительским кредитам, которые россияне брали во время пандемии, сообщает РИА Новости.
По его словам, банкиры, микрофинансовые организации и коллекторы наживаются кредитах, которые граждане брали «от безысходности».
«Инициатива нашей партии в ближайшее время будет внесена в Госдуму», - заключил Миронов.
Ранее политик заявил, что партия «Справедливая Россия - За правду» внесет в Госдуму законопроект о введении ежемесячной выплаты для всех россиян в размере 10 тысяч рублей.
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