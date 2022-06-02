Россияне выбрали лучшие города для молодежи

Также высокие позиции заняли Екатеринбург и Сочи, Краснодар и Новосибирск, Калининград и Нижний Новгород. Кроме того, в список попали Владивосток, Ростов-на-Дону, Тюмень.

Участники исследования считают важным наличие мест для досуга, мероприятий и развлечений и достойные зарплаты для молодых специалистов.

В России отсутствие стабильности и перспектив деморализует молодежь и увеличивает социальное напряжение. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.

